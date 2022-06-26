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Турция отказалась присоединяться к санкциям против России

Представитель Эрдогана заявил, что Турция не будет присоединяться к санкциям против России

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Турция отказалась присоединяться к санкциям против России, так как исходит из своей экономической выгоды. Об этом заявил представитель турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в эфире телеканала Haberturk, передает РИА Новости.

«Мы заявили, что не будем подключаться к санкциям», — сообщил Калын. Он напомнил, что страна зависит от внешних энергетических источников. Представитель турецкого лидера также подчеркнул, что Анкара открыто заявила о своей позиции западным странам. «Санкции против России ударят, прежде всего, по экономике Турции, мы, конечно же, этого не хотим», — заключил он.

В мае глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также заявлял, что Анкара не намерена присоединяться к антироссийским экономическим санкциям. До этого Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что Турция не присоединится к «шоу по Украине», и отказался портить добрососедские отношения с Москвой.

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Марина Совина
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