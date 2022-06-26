Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Мэр Киева сообщил о взрывах в городе

Мэр Киева Кличко сообщил, что в Шевченковском районе города прогремели взрывы
Виталий Кличко

Виталий Кличко. Фото: Dmitry Golubovich/ Globallookpress.com

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил, что в Шевченковском районе города прогремели взрывы.

По информации городского главы, на место прибыли сотрудники скорой помощи и спасатели, в двух домах продолжается эвакуация жителей.

Причину взрывов в центральном районе Киева Кличко не уточнил.

Ранее военно-гражданская администрация Херсонской области сообщила о произошедшем в городе взрыве, в результате которого погиб глава управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко. Местные власти назвали произошедшее терактом и заявили о причастности к нему украинской диверсионно-разведывательной группы.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на вопрос об экстренном совещании Путина
Мэр Киева сообщил о взрывах в городе
Названа доля ушедших из России японских компаний
Необычный предупреждающий знак заметили на северо-востоке Москвы
Стало известно о неготовности США и НАТО к длительному конфликту
Объявление москвича об обмене советской стенки на клубнику разозлило россиян
У берегов Японии с горящего парома эвакуировали 25 россиян
Названа диета для людей со стрессом
Валиева рассказала о тренировках в паре с олимпийским чемпионом
На Украине предложили усилить границу с Россией минными полями
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.