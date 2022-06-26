Мэр Киева сообщил о взрывах в городе

Мэр Киева Кличко сообщил, что в Шевченковском районе города прогремели взрывы

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил, что в Шевченковском районе города прогремели взрывы.

По информации городского главы, на место прибыли сотрудники скорой помощи и спасатели, в двух домах продолжается эвакуация жителей.

Причину взрывов в центральном районе Киева Кличко не уточнил.

Ранее военно-гражданская администрация Херсонской области сообщила о произошедшем в городе взрыве, в результате которого погиб глава управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко. Местные власти назвали произошедшее терактом и заявили о причастности к нему украинской диверсионно-разведывательной группы.