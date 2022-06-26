Матвиенко заявила о незаинтересованности Запада в переговорах России и Украины

Валентина Матвиенко сказала, что Запад не заинтересован в переговорах России и Украины

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о незаинтересованности Запада в переговорах России и Украины в эфире белорусского телеканала СТВ, передает РИА Новости.

По ее словам, Россия и сегодня готова к переговорам. «Только не декларативным, не болтологией заниматься. Четко и внятно изложенные нами условия должны быть приняты», — сказала она.

Ранее Валентина Матвиенко назвала дикостью решение Украины ввести визовый режим для россиян.17 июня руководитель офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что Кабинет министров Украины одобрил введение визового режима с Россией с 1 июля.