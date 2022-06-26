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Матвиенко рассказала о воюющем с Россией НАТО

Спикер Совфеда Матвиенко заявила о НАТО, воюющем с Россией руками украинцев

Фото: пресс-служба Совета Федерации / Globallookpress

НАТО воюет с Россией руками украинцев. Об этом в интервью белорусскому телеканалу СТВ заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Говоря о ситуации на Украине, она отметила, что воюет не Россия, а коллективный Запад и НАТО. «Поэтому мы обязаны были сделать все, чтобы защитить свой суверенитет и свою безопасность», — отметила спикер Совфеда.

В той же беседе Матвиенко указала на то, что Запад не заинтересован в переговорах России и Украины. По ее словам, Москва сегодня готова к дипломатии, но не к «занятиям болтологией».

Ранее Матвиенко рассказала об ответе России на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. По ее словам, в военном плане реакция Москвы будет соразмерна и адекватна присутствию альянса на территориях этих двух государств, а также тому, какие виды вооружения будут там размещены. При этом Матвиенко заверила, что безопасность России будет, безусловно, обеспечена.

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Марина Совина
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