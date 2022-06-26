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Во Франции призвали граждан и бизнес немедленно ограничить потребление энергии

Компании Engie, EDF и TotalEnergies Францию немедленно ограничить потребление энергии

Фото: Unsplash.com

Французские энергетические компании Engie, EDF и TotalEnergies призвали граждан и бизнес немедленно ограничить потребление энергии, поскольку на фоне сокращения поставок энергоносителей из России цены на них стремительно растут. Открытое письмо глав организаций опубликовано в журнале Le Journal du Dimanche.

«Мы призываем к осознанности и коллективным и индивидуальным действиям, чтобы каждый из нас — каждый потребитель, каждая компания — изменили свое поведение и немедленно ограничили потребление энергии, электроэнергии, газа и нефтепродуктов», — говорится в обращении.

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Главы Engie, EDF и TotalEnergies заявили, что рациональное использование этого ресурса даст пространство для маневра, который может понадобиться в пиковые моменты потребления и в силу напряженной геополитической обстановки.

Энергетики указали, что импорт сжиженного природного газа во Францию значительно сократился, из-за климатических условий также снизилась выработка гидроэлектроэнергии. В настоящее время поставки недостаточны для покрытия всех потребностей государства.

Компании заявили, что мобилизовали все свои мощности, в том числе диверсифицировали поставки, превентивно заполнили хранилища и законсервировали ряд объектов энергетической инфраструктуры.

Ранее Bloomberg сообщил, что власти Германии начали готовить население и бизнес к трудным временам из-за возможности прекращения поставок российского газа в страну. Отмечается, что подобная перспектива нанесет долгосрочный ущерб крупнейшей экономике Европы.

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Марина Совина
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