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У берегов Японии с горящего парома эвакуировали 25 россиян

Генконсульство РФ заявило, что с горящего у берегов Японии парома эвакуировано 25 россиян

Фото: Unsplash.com

У берегов Японии произошел пожар на грузовом пароме с россиянами на борту. Все 25 членов экипажа были эвакуированы, сведения о пострадавших не поступали, сообщило генеральное консульство России в Ниигате на странице в Facebook (социальная сеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской).

Судно следовало из порта Фусики префектуры Тояма во Владивосток. Как сообщила газета Hokkoku, причиной инцидента могло стать возгорание автомобиля, которые перевозил корабль.

Отмечается, что 19 членов экипажа были эвакуированы на проходивший рядом контейнеровоз, еще шесть на момент публикации оставались на пароме для тушения пожара.

Судно водоизмещением 6 330 тонн зарегистрировано в Сьерра-Леоне. Генконсульство России предпринимает все шаги для оказания помощи соотечественникам.

Ранее сухогруз под флагом Камеруна у берегов российского города Туапсе попросил о помощи из-за нарушения балластной системы. Уточнялось, что корабль накренился на десять градусов.

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Марина Совина
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