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США предрекли серьезные последствия из-за решения верховного суда по абортам

Клишас: правовую и политическую системы США ждут потрясения из-за решения по абортам

Фото: Shuran Huang / Reuters

Последствия решения Верховного суда США об отмене федеральных гарантий прав на аборт будут очень серьезными. Об этом в своем Telegram-канале предупредил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Сенатор предрек, что «и правовую, и политическую систему США ждут настоящие потрясения».

24 июня Верховный суд США отменил постановление 1973 года по прецедентному делу «Роу против Уэйда», согласно которому федеральные власти гарантируют права, касающиеся абортов. В дальнейшем права на аборты будут определяться штатами, если Конгресс не примет никаких мер.

В перспективе запрет на прерывание беременности может затронуть практически половину штатов. По оценкам экспертов американского института Гаттмахера, 23 штата определенно запретят аборты, еще три — Небраска, Индиана и Монтана — остаются под вопросом.

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Марина Совина
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