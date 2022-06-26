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Спасатель обнаружил ребенка без признаков жизни в бассейне

Четырехлетний мальчик утонул в бассейне в Санкт-Петербурге

Фото: Shutterstock

Спасатель обнаружил ребенка без признаков жизни в бассейне в Курортном районе Санкт-Петербурга, в состоянии клинической смерти его госпитализировали из SPA-отеля. Информацию об инциденте опубликовал РЕН ТВ.

По данным телеканала, четырехлетнего мальчика оставила одного в бассейне 48-летняя тетя. Спасатель нашел ребенка без признаков жизни. По словам источника, что ребенок пережил клиническую смерть. После реанимационных мероприятий врачи доставили его в больницу Педиатрического университета.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее трое детей 5-6 лет утонули в Тверской области. Их тела обнаружили на берегу Негочанского водохранилища. Начата доследственная проверка по данному факту.

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Дарья Шляпужникова
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