Шольц заявил о совместной с США работе по оказанию помощи Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на полях саммита «Большой семерки» заявил журналистам, что Германия и США всегда будут совместно работать в вопросе оказания помощи Украине. Его слова приводит ТАСС.
«Германия и США будут всегда действовать сообща, когда будет заходить речь о вопросах безопасности Украины. Это так и останется в будущем. Мы снова заявили о приверженности этим совместным действиям при тесной координации», — заявил он, комментируя прошедшую встречу с американским лидером Джо Байденом.
По словам Шольца, тема Украины будет обсуждаться в воскресенье на заседании, которое посвящено внешней политике и политике безопасности.
Ранее в Белом доме сообщили, что лидеры двух стран сохраняют приверженность оказанию помощи Украине в сфере безопасности, а также призывают найти решение конфликта путем переговоров.
Встреча глав «Большой семерки» (G7) пройдет 26-28 июня в немецком замке Эльмау. Основной темой переговоров, как ожидается, станет ситуация на Украине и последствия антироссийских санкций.