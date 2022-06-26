Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Шольц заявил о совместной с США работе по оказанию помощи Украине

Шольц: Германия и США всегда будут работать сообща в вопросе оказания помощи Украине

Фото: Johanna Geron / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на полях саммита «Большой семерки» заявил журналистам, что Германия и США всегда будут совместно работать в вопросе оказания помощи Украине. Его слова приводит ТАСС.

«Германия и США будут всегда действовать сообща, когда будет заходить речь о вопросах безопасности Украины. Это так и останется в будущем. Мы снова заявили о приверженности этим совместным действиям при тесной координации», — заявил он, комментируя прошедшую встречу с американским лидером Джо Байденом.

По словам Шольца, тема Украины будет обсуждаться в воскресенье на заседании, которое посвящено внешней политике и политике безопасности.

Ранее в Белом доме сообщили, что лидеры двух стран сохраняют приверженность оказанию помощи Украине в сфере безопасности, а также призывают найти решение конфликта путем переговоров.

Встреча глав «Большой семерки» (G7) пройдет 26-28 июня в немецком замке Эльмау. Основной темой переговоров, как ожидается, станет ситуация на Украине и последствия антироссийских санкций.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В МВД ЛНР рассказали о бросивших оружие и сбежавших из Северодонецка наемниках
Шольц заявил о совместной с США работе по оказанию помощи Украине
Против врачей возбудили дело из-за смерти Юрия Шатунова
Выпускник сделал предложение возлюбленной на Красной площади и попал на видео
С комбината «Азот» в Северодонецке эвакуированы 250 человек вместе с детьми
Госдеп США оценил потери России от эмбарго на золото
Японские ученые представили подтверждающие существование НЛО данные
Татьяна Васильева пожаловалась на размер своей пенсии
На крымский санаторий сошел сель после ливней
Стали известны лучшие города России для оздоровительного отдыха
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.