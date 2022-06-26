Шольц заявил о совместной с США работе по оказанию помощи Украине

Шольц: Германия и США всегда будут работать сообща в вопросе оказания помощи Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на полях саммита «Большой семерки» заявил журналистам, что Германия и США всегда будут совместно работать в вопросе оказания помощи Украине. Его слова приводит ТАСС.

«Германия и США будут всегда действовать сообща, когда будет заходить речь о вопросах безопасности Украины. Это так и останется в будущем. Мы снова заявили о приверженности этим совместным действиям при тесной координации», — заявил он, комментируя прошедшую встречу с американским лидером Джо Байденом.

По словам Шольца, тема Украины будет обсуждаться в воскресенье на заседании, которое посвящено внешней политике и политике безопасности.

Ранее в Белом доме сообщили, что лидеры двух стран сохраняют приверженность оказанию помощи Украине в сфере безопасности, а также призывают найти решение конфликта путем переговоров.

Встреча глав «Большой семерки» (G7) пройдет 26-28 июня в немецком замке Эльмау. Основной темой переговоров, как ожидается, станет ситуация на Украине и последствия антироссийских санкций.