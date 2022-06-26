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Песков ответил на вопрос о докладе Шойгу президенту об инспекции войск

Пресс-секретарь Песков: Шойгу докладывает Путину о ходе военной операции ежедневно

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Пресс-секретарь Президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что министр обороны Сергей Шойгу ежедневно докладывает главе государства о ходе военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Министр обороны докладывает президенту ежедневно», — так ответил Дмитрий Песков на вопрос агентства о том, планируется ли детальный доклад министра обороны после инспекции задействованной на Украине в спецоперации российской группировки войск.

Во время инспекции министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклады командующих, а также вручил государственные награды российским военнослужащим, проявившим героизм и при выполнении боевых задач на Донбассе, — медали «Золотая Звезда» Героя России и ордена Мужества.

Ранее комитет Госдумы по обороне предложил разрешить выпускникам школ служить по контракту в российской армии без трех месяцев срочной службы, как это происходит в настоящее время. Поправка к статье 34 «О воинской обязанности и военной службе» опубликована на сайте законодательного органа.

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Вера Владзиевская
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