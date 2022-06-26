Стилистка назвала лучшие модели купальников для женщин с большой грудью

Стилистка Кэсси Брим назвала бикини на тонких бретелях лучшими для женщин с большой грудью

Стилистка Кэсси Брим перечислила лучшие фасоны купальников для обладательниц большого размера груди. Соответствующие рекомендации она записала на видео, которое опубликовала в TikTok.

Юзерша с никнеймом casseebrim отметила, что женщинам с пышными формами зачастую непросто подобрать пляжную одежду, которая была бы одновременно и стильной, и комфортной. По этой причине блогер поделилась советами, которые проверила на себе.

В упомянутом ролике Брим примерила белое бикини на тонких бретелях, желтый купальник с бюстгальтером на косточках и классический — с плотными чашками. Перечисленные модели инфлюэнсер назвала наиболее подходящими для девушек с пышной грудью, так как они хорошо сидят на фигуре и обеспечивают должную поддержку.

Размещенный пост набрал более 121 тысячи просмотров, и пользователи сети принялись высказывать свое мнение в комментариях. «У меня как раз скоро отпуск. Спасибо за советы», «На тебе все смотрится эффектно! Идеальное тело», «У меня такой же тип фигуры. И я счастлива, со стороны это выглядит красиво», — писали юзеры.

Ранее в июне модный редактор Индия Яффе назвала лучшие фасоны купальников для каждого типа фигуры. Так, для формы «груша» подойдут плавки с высокой линией талии и модели с перекрестным запахом. Обладательницам маленькой груди следует обратить внимание на топы-бандо и бюстгальтеры с драпировками и акцентными деталями.