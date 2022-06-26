Захарова прокомментировала статью Politico о подслушанной беседе посла России

Захарова назвала интригами на западный манер статью Politico о беседе посла РФ Антонова

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер» прокомментировала статью издания Politico, в которой журналист Дэниэл Липпман опубликовал выдержки из подслушанной беседы посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова. Ее слова приводит РИА Новости.

«А что вы хотите? Вы что-то другое в Politico читали? Интриги, скандалы, расследования, только уже на западный манер», — отметила представитель ведомства.

Автор материала описал встречу Антонова с бывшим спецпредставителем Госдепа США по Афганистану Залмаем Халилзадом и американским политологом Дмитрием Саймсом. Разговор прошел в одном из кафе Вашингтона. Журналист утверждает, что российский дипломат согласился с необходимостью заключения мирного соглашения для разрешения конфликта на Украине, а также спросил Халилзада об уступках, которые Вашингтон ожидает от Москвы.

Ранее Мария Захарова оценила публикацию на портале The Grayzone переписки бывшего главы спецслужбы МИ-6 Ричарда Дирлава с членами правительства, из которой следует, что экс-премьера Терезу Мэй заменили на Бориса Джонсона, чтобы обеспечить более «жесткий» выход Великобритании из Европейского союза. «Как-то не очень сочетается с якобы демократическими идеалами британской парламентской монархии, если честно», — написала дипломат.