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В ЛНР рассказали о конфликте Зеленского с главкомом ВСУ

МВД ЛНР: между Зеленским и главкомом ВСУ Залужным возник конфликт

Фото: Reuters

Между украинским лидером Владимиром Зеленским и главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным возник конфликт, сообщил ТАСС помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев.

Отмечается, что ранее в некоторых украинских СМИ появились сообщения о конфликтах представителей офиса главы государства с Залужным. Зеленский, в свою очередь, опровергал данную информацию.

«Появилась информация, что Зеленский узнает у Залужного, почему войска не хотят воевать, и почему войска не отбивают Северодонецк и Лисичанск, и почему так много в армии водителей, поваров и связистов», — рассказал Киселев.

Ранее издание Politico сообщило о планах украинского президента отправить в отставку главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. По информации источников издания, Зеленский планирует сделать это из-за непрофессионализма Баканова, а также в связи с тем, что некоторые сотрудники СБУ высокого ранга покинули свои посты после начала спецоперации.

В свою очередь, депутат Государственной Думы Дмитрий Белик заявил, что намерение Зеленского отправить в отставку главу СБУ говорит о том, что он хочет переложить с себя ответственность за происходящее.

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Варвара Кошечкина
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