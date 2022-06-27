В США заявили о почти полном прекращении поставок в Россию

В Белом доме заявили, что экспорт из США в Россию сократился на 97% с начала спецоперации

После начала специальной военной операции на Украине поставки продукции из США в Россию почти полностью прекратились, сообщается на сайте Белого дома.

«За несколько месяцев экспорт из США в Россию, в том числе крайне важных технологий, необходимых [президенту России Владимиру] Путину для поддержания вооруженных сил, сократился примерно на 97 процентов. Импорт в Россию товаров со всего мира может уменьшиться на 40 процентов», — говорится в заявлении.

«ВВП России, вероятно, снизится на двузначную величину, инфляция вырастет более чем до 20 процентов», — отмечают в администрации президента США. Однако прогнозы по оценкам падения экономики государства разнятся. В России оценивают экономические перспективы иначе: помощник президента страны Максим Орешкин в конце мая заявил, что падение ВВП России по итогам 2022 года не превысит пяти процентов.

Есть и еще более оптимистичные прогнозы, предполагающие «околонулевой» рост экономики России. Так, аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 23 июня предсказало рост ВВП страны до 0-1 процента в 2023 году. Что касается инфляции в стране, к середине июня показатель роста цен год к году составил 16,42 процента, свидетельствуют данные Министерства экономического развития России.

В пресс-релизе сообщается, что вводимые меры направлены на изоляцию России от мировой экономики. В рамках будущих санкций США планируют ограничения, предусматривающие внесение в черный список компаний, которые выступают партнерами России. Поддерживающим Москву предприятиям запретят приобретать американские товары и технологии, в том числе будет закрыт доступ к такой стратегически важной продукции, как полупроводники.

Кроме того, США планируют добавить в санкционный список еще сотни физических и юридических лиц из России, а также ввести пошлину более чем на 570 групп российских товаров, предназначенных для экспорта на американский рынок, на сумму 2,3 миллиарда долларов.