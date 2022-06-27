В США обжалуют решение Верховного суда по абортам

В Калифорнии и Флориде обжалуют отмену гарантии Конституции 1973 года на аборты

В американском штате Флорида обжалуют решение Верховного суда запретить аборты после 15 недель беременности. Об этом сообщает газета The New York Times.

Медицинские работники штата Флорида обратились к судье с просьбой временно заблокировать новый запрет на аборты, вступающий в силу в пятницу. По мнению истцов, отмена гарантии Конституции 1973 года на аборты нарушает зафиксированное в Основном законе США право на частную жизнь, в рамках которого также предусмотрено право на аборт.

Тем временем в Калифорнии законодатели проголосуют по новой поправке к конституции штата, защищающей репродуктивные права. В случае ее принятия жители штата проголосуют по ней в ноябре. С подобными исками также выступили в штатах Огайо и Мичиган.

Национальный комитет «Право на жизнь» (Right to Life) поддержал инициативу, запрещающую прерывание беременности по всей стране. Они также пообещали закрепить на официальном уровне запрет пересекать границы штатов для проведения абортов или покупки противозачаточных медикаментов.

В газете отмечается, что многие приветствовали изменения в правах на аборты. Так, пастор баптистской церкви при университете в Остине посвятил две утренние проповеди решению суда и отметил, что «на этом битва не заканчивается», поскольку право на аборты все еще остается в силе.

Против решения суда выступила тысяча протестующих у здания Капитолия в Оклахома-Сити. Также сотни людей пришли поддержать права на аборт на митингах в Бирмингеме, Хантсвилле и Монтгомери в штате Алабама.

24 июня Верховный суд США отменил постановление 1973 года по прецедентному делу «Роу против Уэйда», согласно которому федеральные власти гарантируют права, касающиеся абортов. В дальнейшем права на аборты будут определяться штатами, если Конгресс не примет никаких мер.