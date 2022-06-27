В России предложили создать «Алмазный фонд технологий»

Спецпредставитель президента Песков предложил создать в России «Алмазный фонд технологий»

Для достижения Россией технологического суверенитета надо создать условный «Алмазный фонд» из нескольких десятков собственных разработок. Об этом РИА Новости рассказал спецпредставитель президента по цифровизации Дмитрий Песков.

Он назвал реалистичной картину, в которой за 10-20 лет можно создать 30-50 собственных линий передовых разработок. По словам чиновника, эти экспонаты должны будут «обеспечить продовольствие, безопасность, медицину и связность в стране в случае любых катаклизмов».

При этом, отметил Песков, важно разделять технологическое превосходство, базирующееся на уникальных разработках, и технологический паритет, когда аналогичные технологии имеются у нескольких стран.

17 июня президент Владимир Путин заявил, что импортозамещение не является панацеей и решением всем проблем России, потому что все импортозаместить невозможно. По его словам, следует не копировать уже сделанное, а быть на шаг впереди, то есть развивать технологии лучше тех, что оказались закрыты для России, то есть западных. В противном случае Россия окажется в позиции постоянно догоняющей.

В марте Европейская комиссия (ЕК) остановила работу с научными организациями России и приняла решение об отказе заключать новые соглашения с российскими исследовательскими организациями. «В знак солидарности с народом Украины Еврокомиссия приняла решение приостановить сотрудничество с российскими организациями в области исследований, науки и инноваций», — говорилось в заявлении.