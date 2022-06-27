Арестованную яхту российского миллиардера продадут на аукционе

Insider: якобы принадлежащую миллиардеру Пумпянскому яхту Axioma продадут на аукционе

Арестованную правительством Гибралтара яхту Axioma, якобы принадлежащую бывшему владельцу группы «Синара» и Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрию Пумпянскому, продадут на аукционе. Об этом стало известно порталу Business Insider.

По данным издания, такое решение связано с большими расходами на содержание 72-метрового судна. Стоимость яхты оценивается в 75 миллионов долларов, а ее содержание может достигать 10-15 процентов от этой суммы.

Ранее сообщалось, что судно под мальтийским флагом пришвартовалось в порту полуострова 21 марта. Отмечается, что власти арестовали яхту по требованию неназванного международного банка, суть претензий которого не уточняется. Согласно данным Forbes, российский миллиардер приобрел судно за 68 миллионов долларов (более семи миллиардов рублей по нынешнему курсу).

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских юридических и физических лиц, в том числе политиков и предпринимателей.