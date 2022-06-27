Стало известно об освобождении всех заложников с «Азота»

Посол ЛНР в РФ Мирошник сообщил, что с территории завода «Азот» освободили всех заложников

С территории завода «Азот» в Северодонецке вышли все находившиеся на предприятии заложники. Об этом сообщил посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник, его цитирует ТАСС.

Мирошник заявил, что территория промзоны полностью освобождена от украинских военных. Однако, по его данным, на заводе все-таки остаются некоторые люди. Дипломат объясняет это тем, что многим просто некуда идти. «То есть это люди, которые пока решили там оставаться в бомбоубежищах, им сейчас наши бойцы привозят продукты питания, воду, медикаменты», — уточнил посол.

Утром 27 июня стало известно, что с территории завода «Азот» эвакуированы более 500 мирных жителей. В Народной милиции ЛНР рассказали, что эвакуация мирных граждан с территории предприятия продолжается.

Мирные жители начали выходить с территории комбината 11 июня. Позже стало известно об открытии гуманитарного коридора, однако договоренности с украинской стороной не были достигнуты.