Стало известно об отстранении академика РАН Бокерии из центра имени Бакулева

Baza: Бокерию отстранили от заведования хирургическим отделением в центре имени Бакулева

Академика РАН Лео Бокерию отстранили от заведования хирургическим отделением в центре имени Бакулева в Москве. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Как стало известно, это произошло после неудачных операций, проведенных 82-летним хирургом. В середине июня в медицинском исследовательском центре имени Бакулева состоялась конференция, на которой директор учреждения рассказала об этих летальных случаях.

По информации от источника Baza, неудачных операций под руководством Бокерии было семь. Известно, что академик РАН является президентом центра имени Бакулева.

Тем не менее, это не помогло Бокерии сохранить за собой пост заведующего хирургическим отделением в московском центре имени Бакулева. После отстранения академика РАН запланированные операции в его отделении были отменены.

Еще один собеседник издания отметил, что два года назад Бокерии запретили проводить операции с новорожденными.

Лео Бокерия с 1995 года также является президентом Российского научного общества сердечно-сосудистых хирургов, говорится на сайте центра имени Бакулева. В 2005-м его избрали членом Общественной палаты при президенте России.