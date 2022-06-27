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В центре Бакулева опровергли отставку академика РАН Бокерии

В центре Бакулева заявили, что информация об отстранении академика РАН Бокерии неверна
Начало событий в новости Стало известно об отстранении академика РАН Бокерии из центра имени Бакулева
Лео Бокерия

Лео Бокерия. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Академик РАН Лео Бокерия продолжает работу в центре имени Бакулева в должности руководителя отделения хирургического лечения интерактивной патологии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент центра Лео Антонович Бокерия продолжает по совместительству работу в должности руководителя отделения хирургического лечения интерактивной патологии, отвечая за научное развитие отделения», — заявили в центре.

Там уточнили, что руководителем отделения по клинической работе назначен доктор медицинских наук Сергей Донаканян, который работает в отделении с 2009 года.

«Информация, распространенная ранее рядом Telegram-каналов и СМИ, не соответствует действительности», — добавили в сообщении.

Ранее издание Baza в своем Telegram-канале сообщили, что академика Бокерию отстранили от заведования хирургическим отделением. По их данным, это произошло после семи неудачных операций.

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Никита Абрамов
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