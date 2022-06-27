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Кремль заявил о максимальном усилении мер безопасности в России

Песков заявил о максимальном усилении мер безопасности в России из-за угрозы терактов
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Меры безопасности на территории России максимально усилены. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в понедельник, 27 июня, приводит РИА Новости.

Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов пригрозил терактами и диверсиями на территории России.

Отвечая на вопрос журналистов, будут ли после таких заявлений усиливать меры безопасности, пресс-секретарь президента заверил, что они и так находятся в состоянии наивысшей готовности.

Ранее 27 июня стало известно, что Украина вышла из двух соглашений с Россией, касающихся сферы ядерной безопасности. Речь идет о сотрудничестве между министерством охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности страны и Федеральным надзором России по ядерной и радиационной безопасности, а также договоре об обмене информацией и сотрудничестве в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях.

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Евгения Куликова
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