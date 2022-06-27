Путин обсудил с президентом Бразилии проблемы продовольственной безопасности

Путин обсудил с президентом Бразилии Болсонаро проблемы продовольственной безопасности

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с бразильским коллегой Жаиром Болсонаро проблемы глобальной продовольственной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент России дал развернутую оценку причин возникновения сложной ситуации на мировом рынке сельскохозяйственной продукции и удобрений», — рассказали в Кремле. Отмечается, что российский лидер обратил внимание на важность восстановления свободной торговли удобрениями и продовольствием, подорванной санкциями Запада.

«В этом контексте Владимир Путин подчеркнул, что Россия привержена выполнению своих обязательств по обеспечению бесперебойных поставок российских удобрений бразильским аграриям», — сказано в заявлении. Лидеры договорились продолжать укреплять партнерство между двумя странами и расширять сотрудничество в различных областях, в том числе в сельском хозяйстве и энергетике.

9 марта сообщалось, что Болсонаро назвал российского лидера Владимира Путина одним из самых могущественных людей на планете. «Несколько недель назад я встречался с одним из самых могущественных людей в мире. Мы разговаривали с ним почти три часа — только мы и наши переводчики — о стратегических вопросах», — рассказал он.