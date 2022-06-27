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Си Цзиньпин не решился заночевать в Гонконге

Глава КНР Си Цзиньпин не будет ночевать в Гонконге в ходе двухдневного визита

Фото: Peter Cziborra / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин не решился оставаться на ночь в Гонконге в ходе двухдневного визита с 30 июня по 1 июля. Об этом со ссылкой на источники сообщает South China Morning Post.

Тысячи полицейских будут задействованы для обеспечения беспрецедентного уровня безопасности вокруг конечной станции высокоскоростной железной дороги Западный Коулун в Гонконге, куда китайский лидер и делегация официальных лиц материкового Китая прибудут из Шэньчжэня на поезде 30 июня днем.

Глава КНР отправится в Гонконг на торжество по случаю 25-й годовщины возвращения города под власть Китая. Он посетит банкет, организованный уходящим лидером специального административного района Кэрри Лэм в ее официальной резиденции. Один из источников сообщил изданию, что Си не будет ночевать в Гонконге, а вернется в Шэньчжэнь на скоростном поезде вечером.

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Председатель КНР снова прибудет в Гонконг на скоростном поезде 1 июля утром и примет участие в церемонии празднования годовщины передачи власти и будет наблюдать за приведением к присяге нового главы администрации Джона Ли Ка-чиу.

Источник отметил, что маршрут китайского лидера может быть изменен или отменен в последнюю минуту из-за различных факторов, таких как ситуация с коронавирусом в Гонконге. Высокопоставленные гонконгские чиновники, политики и ряд магнатов будут помещены в гостиничный карантин 29 июня.

Гонконг вернулся в состав Китая из аренды по соглашению между ним и Британией в 1997 году. Согласно совместной декларации Китая и Британии, городу была обещана широкая автономия на 50 лет.

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Анжелика Бережная
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