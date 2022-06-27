Кремль подтвердил участие Путина в саммите G20

Помощник президента Ушаков подтвердил участие Путина в саммите G20

Президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии поучаствовать в саммите Группы двадцати (G20), который пройдет в ноябре. Участие российского лидера подтвредил его помощник Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Да, мы подтвердили, что наше участие предусматривается», — рассказал представитель Кремля. При этом он не смог уточнить, поучаствует ли Путин в мероприятии лично или в онлайн-формате.

«Не знаю, они пока приглашают в очном формате, но просто еще времени много, надеюсь, что пандемия позволит провести этот важный форум в очном формате, но просто боюсь загадывать», — заключил Ушаков.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц пока не готов отказаться от участия в саммите стран «Большой двадцатки» (G20) в ноябре, хотя там и может участвовать Россия. Немецкий политик призвал другие страны также не торпедировать мероприятие из-за возможного присутствия на нем Путина.