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49-летняя Хайди Клум появилась на публике в платье с глубоким декольте

Немецкая супермодель Хайди Клум посетила ApeFest в платье с глубоким декольте

Фото: Gotham / GC Images

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум появилась на публике в откровенном наряде. Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

49-летняя знаменитость прошлась по улицам Нью-Йорка в облегающем платье черного цвета, которое оформлено шнуровкой и глубоким декольте. В качестве обуви она выбрала туфли на каблуке в тон образа, а из украшений на ней — браслет и серьги. На размещенных кадрах также виден макияж в стиле smoky eyes и уложенные волнами волосы.

Известно, что манекенщица посетила фестиваль ApeFest, который проводили исключительно для владельцев NFT-работ.

Ранее Хайди Клум пришла на премьеру фильма «Мир Юрского периода: Господство», которая состоялась в стенах Китайского театра в Лос-Анджелесе. Папарацци засняли манекенщицу в облегающем платье бренда The Blonds с глубоким V-образным декольте и черных босоножках. Отмечается, что стоимость платья на сайте марки составляет 4,5 тысячи долларов (240 тысяч рублей).

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Майя Пономаренко
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