Додон ответил на новые обвинения в свой адрес

Экс-президент Молдавии Додон назвал необоснованными обвинения в превышении полномочий

Бывший президент Молдавии Игорь Додон ответил на новые обвинения, выдвинутые в его адрес в понедельник, 27 июня. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

Экс-президент назвал необоснованными новые обвинения в превышении должностных полномочий и предположил, что молдавские прокуроры не могут собрать достаточно доказательств по другим делам.

«Тогда, 14 лет назад, мы покупали электроэнергию дешевле, чем многие страны в регионе. Если меня решили обвинить в этом, то что тогда говорить о последних событиях, когда Молдавия закупает энергоресурсы на совершенно секретных условиях? В таком случае действующему руководству страны и министру инфраструктуры нужно предъявлять обвинения каждый день», — заявил политик.

Ранее стало известно, что Додона обвинили в совершении преступления, связанного с превышением должностных обязанностей в интересах организованной преступной группы. Отмечается, что новое уголовное дело касается закупки электроэнергии в 2008-2009 годах через посредническую компанию. По данным следствия, во время пребывания бывшего главы республики на посту министра экономики Молдавии была создана мошенническая схема, в результате реализации которой из бюджета страны похитили 12 миллионов долларов.