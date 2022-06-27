В Совфеде отреагировали на данные западных СМИ о дефолте в России

Зампред комитета Совфеда Джабаров назвал ложью заявления о дефолте в России

Данные западных СМИ о том, что в России якобы случился дефолт, являются наглой ложью и выдумкой, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Его реакция приводится в Telegram-канале.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что в ночь на понедельник, 27 июня, в России наступил первый с 1918 года дефолт.

По мнению сенатора, в западных банках украли огромные деньги, принадлежащие Российской Федерации. «Не проводят никаких платежей и цинично заявляют, что Россия не может погасить свои обязательства. Вот наглецы!» — написал Джабаров, комментируя материал Bloomberg.

По сведениям западного СМИ, в России якобы истек льготный период для выплаты около 100 миллионов долларов просроченных платежей по гособлигациям. В случае неплатежа окончание льготного периода считается событием дефолта.

Известно, что 25 мая США прекратили действие лицензии №9С, по которой Россия обслуживала госдолг в долларах. Она исключала из антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга страны.