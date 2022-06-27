Незаконно косившего траву на территории заповедника мужчину убил тигр

Hindustan Times: в Индии тигр убил незаконно косившего траву 57-летнего мужчину

В Индии тигр убил мужчину, который незаконно косил траву на территории заповедника. Об этом сообщает Hindustan Times.

57-летний селянин отправился на сенокос в четверг, 23 июня. Мужчина зашел на территорию охраняемого заповедника Катарниагхат и принялся за работу, хотя закон запрещает любое использование внутренних земель национального парка в личных целях.

Через некоторое время к индийцу подкрался тигр и набросился на него. Мужчина получил тяжелые увечья и был доставлен в больницу сотрудниками парка. Там мужчина, которого опознали как Гханшьяма из деревни Бхартапур, вскоре скончался.

Начальник местного Департамента охраны лесного хозяйства заявил, что, хотя действия погибшего являлись преступлением, подпадающим под статью уголовного кодекса, его семья все равно получит компенсацию.

Между тем это не первое нападение тигра рядом с заповедником за последние недели. 17 июня хищник убил 52-летнего священника по имени Мохан из деревни Кхайратия. На вопрос о том, могли ли оба мужчины стать жертвой одного тигра, в департаменте ответили, что это невозможно, так как нападения произошли в 25 километрах друг от друга.

Ранее сообщалось, что в Мексике смотритель зоопарка погиб после того, как тигр укусил его за руку. Мужчина скончался от сердечного приступа в больнице.