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Минобрнауки назвало недостатки магистратуры и бакалавриата

Глава Минобрнауки Фальков назвал 4-летний срок учебы для ряда бакалавров недостаточным

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Глава Минобрнауки Валерий Фальков назвал недостатки магистратуры и бакалавриата. Его слова в понедельник, 27 июня, приводит «Интерфакс».

Что такое Болонская система образования?

Болонская система образования — концепция, принятая в едином учебном пространстве ведущих европейских стран, которые подписали Болонскую декларацию в 1999 году.

Болонский процесс объединяет 48 государств. Россия присоединилась к нему в 2003 году, после чего в стране начала формироваться двухуровневая система образования — бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). До этого в России студенты обучались только в рамках специалитета — получали диплом через пять или шесть учебных лет. Эта форма до сих пор существует при обучении по ряду направлений и в части вузов, но страны-участницы системы, как правило, приравнивают российских специалистов к бакалаврам.

Болонская система дает возможность стать бакалавром по одной специальности, а магистратуру окончить по другой. Идея в том, что это позволяет студентам комбинировать знания из различных областей и выбирать профессию на стыке освоенных специальностей.

Помимо системы «бакалавриат — магистратура» участие в Болонском процессе предполагает, что страны-участницы признают дипломы друг друга, а также обеспечивают академический обмен между преподавателями и студентами.

«По ряду бакалавров типичный четырехлетний срок оказался недостаточным», — заявил он.

Министр отметил, что ряд ведущих высших учебных заведений страны перешли на пятилетнюю подготовку бакалавров.

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«Мы ушли от специалитета, но со временем поняли, как сложна подготовка к разным видам деятельности», — рассказал Фальков и добавил, что в ряде случаев работодатели так и не признали четырехлетний бакалавриат.

Магистратура изначально рассматривалась в качестве спецподготовки, но у вузов не хватило кадров и методических ресурсов, пояснил глава Минобрнауки.

Россия присоединилась к Болонскому образовательному процессу, в основе которого заложена двухуровневая система образования — бакалавриат и магистратура, в 2003-м году. В свою очередь российская система образования, помимо бакалавриата и магистратуры, предусматривала подготовку кадров по уровню специалитета с нормативным сроком освоения образовательных программ пять-шесть лет.

7 июня стало известно, что все российские вузы исключили из Болонской системы образования.

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Евгения Куликова
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