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Вакцины против гриппа предотвратили болезнь Альцгеймера

В Техасском университете связали вакцины против гриппа и меньший риск болезни Альцгеймера

Фото: Russell Cheyne / Reuters

Ученые Центра здравоохранения в Хьюстоне при Техасском университете выяснили, что у людей, получивших хотя бы одну вакцину против гриппа, вероятность развития болезни Альцгеймера в течение четырех лет снижается на 40 процентов по сравнению с непривитыми сверстниками. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Journal of Alzheimer's Disease.

Исследователи сравнили риск заболеваемости болезнью Альцгеймера среди пациентов с предшествующей вакцинацией против гриппа и без нее, проанализировав общенациональную выборку взрослых американцев в возрасте 65 лет и старше, куда вошли 935 887 вакцинированных против гриппа пациентов и 935 887 непривитых пациентов.

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В течение четырехлетнего наблюдения примерно у 5,1 процента вакцинированных пациентов развилась болезнь Альцгеймера. Среди непривитых заболеваемость составила 8,5 процента. Вакцины оказывали защитный эффект, причем его сила увеличивалась с количеством лет, в течение которых человек получал ежегодную вакцину против гриппа. Риск развития нейродегенеративного заболевания был самым низким среди тех, кто прививался каждый год.

По словам авторов работы, механизмы, лежащие в основе этой связи, требуют дальнейшего изучения. Предполагается, что эффект не является специфическим для вакцин против гриппа. Предыдущие исследования показали снижение риска деменции, связанное с различными прививками во взрослом возрасте, в том числе от столбняка, полиомиелита и герпеса. Вероятно, некоторые заболевания, которые можно предотвратить с помощью прививок, способствуют повышению риска деменции.

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Александр Еникеев
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