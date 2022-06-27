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Обнаружен приводящий к глухоте ген

PNAS: обнаружена потенциально излечимая генетическая болезнь

Изображение: Sangharsh Lohakare / Unsplash

Исследовательская группа из Отделения генетики человека имени Джона Макдональда и Института геномики человека имени Джона Хассмана при Медицинской школе Миллера Университета Майами обнаружили, что переданные от родителей мутации в гене MINAR2 приводят к глухоте. По мнению ученых, прогрессирующий характер заболевания потенциально позволит разработать методы терапии для возвращения слуха у некоторых больных. Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS.

В ходе работы специалисты изучили четыре семьи, в которых наблюдались нарушения в гене MINAR2. Вариации этого гена влияют на формирование волосковых клеток внутреннего уха, которые имеют ключевое значение для слуха. Именно эти клетки ответственны за преобразования звука в электрические импульсы, которые затем следуют в мозг. При рождении глухих детей у них изначально отсутствуют волосковые клетки или имеются, но в совсем небольшом количестве. Поэтому терапия оказывается неэффективной. Однако в случае с мутацией гена MINAR2, дисфункций волосковых клеток проявляется только в определенном возрасте, что позволит в будущем излечить пациентов.

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Ранее медики из клиники Майо выявили 15 новых генетических мутаций в гене KCNK9, которые вызывают редкое расстройство развития нервной системы. До этого науке была известна только одна мутация, приводящая к синдрому импринтинга KCNK9.

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Елена Апазиди
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