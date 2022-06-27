Появились кадры размытой дороги на границе с Грузией

Появилось видео разлива реки Терек на дорогу между Россией и Грузией

Обвалы, из-за которых перекрыли дорогу между Россией и Грузией, сняли на видео. Кадры появились в распоряжении РБК.

На ролике показано, как с вершины склона мимо стоящих на горной дороге машин летят крупные камни и потоки сели. Отмечается, что из-за обильных осадков в регионе произошел разлив реки Терек — на следующих кадрах видно размытое стихией дорожное полотно: покрытие трассы разломано, куски асфальта вперемешку с горной породой уносятся рекой.

27 июня МЧС России ввел запрет на движение всех автотранспортных средств по дороге из Владикавказа в Грузию через КПП «Верхний Ларс» из-за сильных ливней. Власти Грузии также временно из-за ухудшения погодных условий закрыли границу и приостановили работу таможенно-пропускного пункта (ТПП) «Казбеги».