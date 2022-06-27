Конфликт из-за девушек в российском ресторане закончился стрельбой и убийством

В Архангельске россиянина обвинили в убийстве мужчины и покушении на его друзей

В Архангельской области 36-летнему россиянину предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство трех человек. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 20 ноября 2021 года в городском ресторане произошел конфликт. Компания мужчин оказывала внимание отдыхавшим в заведении девушкам, которые позвонили своему знакомому. Тот явился в ресторан с друзьями, и после закрытия заведения конфликтующие стороны вышли выяснять отношения на улицу. Там один из прибывших на выручку девушкам мужчин выхватил травматический пистолет и выстрелил в головы соперникам. Один погиб, двое получили ранения.

Погибший оказался 49-летним уроженцем Москвы, приехавшим в гости к другу на день рождения. Двое его друзей получили тяжелые травмы головы, но сумели выжить. «В ходе допроса обвиняемый отказался высказать свое отношение к предъявленному обвинению», — сообщили в СКР.

25 июня сообщалось, что полицейские задержали в Свердловской области россиянина, выстрелившего из пистолета в голову школьнице.