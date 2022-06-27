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Греция отреагировала на высылку дипломатов из России

МИД Греции заявил об отсутствии оснований для высылки восьми дипломатов из России
глава МИД Греции Никос Дендиас

глава МИД Греции Никос Дендиас . Фото: Costas Baltas / Reuters

МИД Греции выразил сожаление из-за решения Москвы выслать восемь греческих дипломатов. Реакцию Афин на высылку дипломатов передает РИА Новости.

Во внешнеполитическом ведомстве указали на отсутствие оснований для высылки сотрудников греческих дипведомств из России. В МИД добавили, что дипломаты отличались ответственностью и профессионализмом и исполняли свои обязанности в соответствии с положениями Венских конвенций о дипломатических и консульских отношения.

«Разумеется, что посольство в Москве, а также консульские учреждения в России будут и впредь прилагать все усилия со всеми имеющимися в их распоряжении средствами для продолжения своей миссии в особо сложных условиях», — подчеркнули в греческом МИД.

Ранее сообщалось, что Россия выслала восемь греческих дипломатов в ответ на поставки Грецией оружия Киеву. Российское ведомство вызвало посла Греции, а также выразило протест стране в ответ на конфронтационный курс греческих властей, прекративших контакты с посольством РФ.

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Виктория Кондратьева
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