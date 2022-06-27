Welt сообщил о покупке Киевом почти трех тысяч гранатометов у Германии

Welt: Киев приобрел 2900 гранатометов у немецкой оружейной компании Dynamit Nobel Defense

Украина за собственные средства закупила у немецкой оружейной компании Dynamit Nobel Defense почти три тысячи одноразовых противотанковых гранатометов. Об этом сообщает издание Die Welt со ссылкой на украинские правительственные круги.

Уточняется, что Киев приобрел 2900 гранатометов типа RGW 90 Matador. В публикации отмечается, что подобная сделка должна была получить одобрение от правительства ФРГ. Министерство экономики Германии отказалось комментировать данную информацию газете.

По данным издания, заказ уже доставили.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил желание купить у Германии автоматические винтовки и аудиоаппаратуру. «Мы получили от американцев джипы Hummer, а Германия является ведущей страной в производстве бронированных военных машин», — добавил он.