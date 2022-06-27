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Стилистка раскрыла способ ходить в туфлях на каблуках без боли

Who What Wear: при ходьбе в обуви на каблуках следует слегка отклоняться назад

Фото: Kris Atomic / Unsplash

Модный редактор портала Who What Wear Максин Эггенбергер раскрыла правильный способ ходить в туфлях на каблуках без боли. Материал появился на сайте издания.

По словам журналистки, чтобы походка в туфлях на шпильках выглядела естественно, при ходьбе рекомендуется сначала опускать пятку, а затем носок. Кроме того, следует делать маленькие шаги и не торопиться, отмечает эксперт. «Это может не только выглядеть неуклюже, но и быть травмоопасно», — поясняет она.

Эггенбергер также посоветовала слегка отклоняться назад и не смотреть вниз, визуализируя при этом прямую линию под ногами. «Во время прогулки в обуви на каблуках многие вытягивают шею вперед, чтобы компенсировать медленный шаг. Так что позволяйте себе отклоняться в противоположную сторону», — добавляет стилистка.

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Среди прочего, чтобы ноги чувствовали себя устойчивее, можно слегка прогнуть стопу. Дополнительное давление на внутреннюю часть обуви облегчит маневрирование, заявляет автор материала. Вдобавок в числе рекомендаций оказалась важность правильного подбора удобной колодки и высоты каблука.

Ранее в июне стилистка по имени Эшли (фамилия неизвестна) нашла простой способ, который позволит казаться выше и стройнее без каблуков. По словам пользовательницы сети с никнеймом sweethomeashley, данный лайфхак будет эффективен для девушек любого роста и телосложения. Блогерша призналась, что сама является обладательницей размера 12–14 (L-XL в международной системе), поэтому упомянутый метод актуален и для ее фигуры.

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Дарья Шляпужникова
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