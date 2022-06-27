В ДНР допустили отмену смертной казни

В Народном совете ДНР допустили отмену смертной казни после окончания боевых действий

Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина допустила отмену смертной казни на территории Донецкой народной республики. Ее слова передает ТАСС.

«Мы очень надеемся, что к моменту окончания военных действий, к моменту окончания всех трибуналов и судов наконец-то волеизъявление народа Донбасса, ДНР будет услышано на референдуме и мы войдем в состав своей большой Родины — Российской Федерации», — заявила Шишкина. Она пояснила, что в таком случае смертную казнь в ДНР отменять не придется, так как республика будет жить в соответствии с УК РФ.