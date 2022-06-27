Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Врач назвал неочевидные симптомы кислородного голодания

Доктор Горенков: недостаток кислорода в организме можно определить по внешним признакам

Фото: Daniel Sinoca / Unsplash

Доктор медицинских наук Роман Горенков назвал россиянам неочевидные симптомы кислородного голодания. В интервью радио Sputnik он рассказал, как можно определить недостаток кислорода в организме по внешним признакам, и объяснил причины данного заболевания.

По словам врача, кислород является главным топливом для клеток мозга, а его нехватка может вызвать кислородное голодание, или гипоксию. Горенков сообщил, что причин такого состояния несколько: гипоксия может возникнуть в результате осложнений после перенесенного COVID-19, из-за низкой физической активности, анемии, а также из-за выбросов в атмосферу токсичных газов.

«Клинически гипоксия проявляется, прежде всего, в поражении нервной ткани, поэтому на ее фоне развиваются слабость, повышенная утомляемость, синдром хронической усталости, головные боли, головокружения, сонливость днем, бледность кожи, гипотония. Но она может быть и скрытой, когда мы не можем ее обнаружить», — перечислил врач основные симптомы недостатка кислорода.

Материалы по теме:
«Американские онкологи были поражены увиденным» СССР совершил революцию в борьбе с раком. Почему построенная Союзом система рухнула?
«Американские онкологи были поражены увиденным»СССР совершил революцию в борьбе с раком. Почему построенная Союзом система рухнула?
31 марта 2021
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье» Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье»Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
14 апреля 2017

Диагностировать гипоксию, по словам Горенкова, можно только с помощью специального прибора. «Проверить наличие гипоксии можно по уровню сатурации с помощью пульсоксиметра. Содержание кислорода выше 95 процентов — норма, все, что ниже, — патология», — объяснил он. Чтобы избежать кислородной недостаточности, врач советует чаще проветривать помещение, вести активный образ жизни и не пренебрегать физическими нагрузками.

До этого врач перечислила симптомы сердечной недостаточности. По словам Екатерины Долговой, стоит обращать внимание на такие симптомы, как отдышка, повышенное сердцебиение и усталость.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Матвиенко
Обсудить
Последние новости
Канада ввела новые санкции против России
Обрадовавшийся санкциям ФИФА в отношении России игрок покинул «Спартак»
Зеленский заявил о готовности ответить ударом на угрозу со стороны Приднестровья
Пассажирка сделала косметическую процедуру в самолете и была осуждена в сети
Ценам на жилье в России спрогнозировали рост
Названы причины подорожания вторичного жилья в Москве
Крупнейший в мире химический концерн задумался о закрытии из-за нехватки газа
Врач назвал неочевидные симптомы кислородного голодания
Россиянин заставил дочь сорвать наклейку с буквой Z и попал под суд
ДНР заявила о 172 погибших украинских военных на «Азовстали»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.