Врач назвал неочевидные симптомы кислородного голодания

Доктор Горенков: недостаток кислорода в организме можно определить по внешним признакам

Доктор медицинских наук Роман Горенков назвал россиянам неочевидные симптомы кислородного голодания. В интервью радио Sputnik он рассказал, как можно определить недостаток кислорода в организме по внешним признакам, и объяснил причины данного заболевания.

По словам врача, кислород является главным топливом для клеток мозга, а его нехватка может вызвать кислородное голодание, или гипоксию. Горенков сообщил, что причин такого состояния несколько: гипоксия может возникнуть в результате осложнений после перенесенного COVID-19, из-за низкой физической активности, анемии, а также из-за выбросов в атмосферу токсичных газов.

«Клинически гипоксия проявляется, прежде всего, в поражении нервной ткани, поэтому на ее фоне развиваются слабость, повышенная утомляемость, синдром хронической усталости, головные боли, головокружения, сонливость днем, бледность кожи, гипотония. Но она может быть и скрытой, когда мы не можем ее обнаружить», — перечислил врач основные симптомы недостатка кислорода.

Диагностировать гипоксию, по словам Горенкова, можно только с помощью специального прибора. «Проверить наличие гипоксии можно по уровню сатурации с помощью пульсоксиметра. Содержание кислорода выше 95 процентов — норма, все, что ниже, — патология», — объяснил он. Чтобы избежать кислородной недостаточности, врач советует чаще проветривать помещение, вести активный образ жизни и не пренебрегать физическими нагрузками.

До этого врач перечислила симптомы сердечной недостаточности. По словам Екатерины Долговой, стоит обращать внимание на такие симптомы, как отдышка, повышенное сердцебиение и усталость.