Россиянина задержали за убийство тещи кухонным ножом во время ссоры

Под Волгоградом 38-летнего мужчину задержали за убийство тещи ножом в ходе ссоры

В городе Фролово 38-летнего местного жителя задержали по подозрению в убийстве 54-летней тещи. Об этом в понедельник, 27 июня, «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Волгоградской области.

По данным следствия, россиянка вместе с дочерью и ее мужем проживали в частном доме на улице Еремина. Вечером 26 июня потерпевшая поссорилась с зятем. В ходе словесного конфликта мужчина взял кухонный нож и зарезал тещу, нанеся ей множественные удары в область головы, шеи и туловища. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Тело погибшей обнаружила ее дочь после возвращения домой, она вызвала скорую и полицию. Правоохранители оперативно задержали предполагаемого преступника. Сейчас с ним проводятся следственные действия.

3 февраля стало известно, что житель Подмосковья убил оттаскавшую его за уши тещу.