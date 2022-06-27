Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Известная поэтесса рассказала о равнодушии к Венеции

Поэтесса Рубальская рассказала, что отдыхала в Венеции и осталась к ней равнодушна

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Известная российская поэтесса Лариса Рубальская рассказала, что в течение многих лет ездила отдыхать в Венецию, однако осталась равнодушна к итальянскому городу. Беседу с ней публикует издание «Москвич Mag».

Рубальскую спросили, где она могла бы жить кроме Москвы. В ответ поэтесса назвала себя фанатом российской столицы. По ее словам, она хочет возвращаться в Москву, где бы ни находилась. Рубальская призналась, что ей нравится Италия, но она не разделяет восхищение Венецией. «Все умирают по Венеции, а я равнодушна — много лет ездила в санаторий или спа, в 30 минутах оттуда, но так и не влюбилась», — пояснила поэтесса. Среди любимых городов Рубальская отметила Амстердам и Шанхай и добавила, что ей также нравится проводить время в Японии.

Материалы по теме:
Взяли высоту. Как самый разрушительный ураган в США стал причиной появления символа пляжной Америки?
Взяли высоту.Как самый разрушительный ураган в США стал причиной появления символа пляжной Америки?
9 мая 2022
Человек мира. Огурцы, мост-гигант и русская медь: как выглядят здания главного архитектора планеты
Человек мира.Огурцы, мост-гигант и русская медь: как выглядят здания главного архитектора планеты
24 апреля 2022

В Москве Рубальская последние 40 лет проживает на Кутузовском проспекте, в доме, построенном в 1936 году. «Мощный, с высокими потолками, широкими стенами, хорошим двором. Правда, люди уже другие. Кутузовский — место для жилья не самое дешевое: интеллигенция, не имея средств, в последние годы сдала-продала квартиры и переехала в отдаленные места. А я по-прежнему гуляю у себя во дворе с собачкой», — рассказала поэтесса.

Ранее Рубальская рассказала, что 45-метровая квартира на Кутузовском проспекте ей досталась в наследство от матери. Поэтесса решила сдать эту квартиру, однако новый жилец обустроил там игорный дом.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Литва договорилась с ЕК об основных принципах транзита России в Калининград
Иностранец надругался над москвичкой в лесу
Минобрнауки предложило сократить сроки обучения в магистратуре
В Госдуме предложили лишать свободы россиян за выезд с допуском к гостайне
В России утвердили программу выпуска самолетов
Появились кадры размытой дороги на границе с Грузией
ОАЭ предложили России помочь в обмене с Украиной
Боевик «Топ Ган: Мэверик» стал первым фильмом-миллиардером 2022 года
США приготовили санкции для партнеров России
В США рассказали о необычном пути российской авиации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.