Момент удара молнии в яхту с людьми попал на видео

Daily Mail: береговая охрана спасла экипаж обесточенной после удара молнии яхты

Береговая охрана американского города Клируотер, штат Флорида, спасла экипаж 11-метровой яхты, которая оказалась обесточена в результате попадания молнии. О попавшем на видео происшествии сообщает Daily Mail.

Владелец лодки Гленн Рамер принимал участие в рыболовном турнире вместе с местным капитаном Джошуа Гаем, его возлюбленной Меган Чейпл, которая была на шестом месяце беременности, и бизнесвумен Тоней Олбриттон. Кроме них на борту судна находились еще трое пассажиров.

Рыбаки были в 160 километрах от берега, когда в яхту попала молния. На записи, снятой на борту судна, видно, как Рамер и пассажир улыбаются на камеру за секунду до разряда. После удара видны искры и слышны крики. Один из людей восклицает в этот момент: «О боже!»

На борту отключилась вся электрика и заглохли двигатели. Береговая охрана получила сообщение радиомаяка судна об экстренной ситуации. Они связались с женой Рамера, которая рассказала, что он участвует в рыболовном турнире. Спасатели отыскали терпящих бедствие рыбаков, подняли на борт вертолета и доставили к берегу. На записи, сделанной представителями береговой охраны, запечатлен процесс спасения. Одного из пассажиров поднимают на вертолет в корзине.

«Мы все перепугались. Но я сохранял спокойствие до тех пор, пока мы не увидели береговую охрану. Я пытался не допустить паники. Даже при ураганном ветре и более 50 ударах молний вокруг нас, которые продолжались по меньшей мере еще полчаса», — рассказал Рамер.

В результате никто из находившихся на борту людей не пострадал. На берегу их встретили родственники. Яхту отбуксировали к берегу.

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