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В Петербурге осудили на восемь лет женщину за доведение сына до самоубийства

В Петербурге суд дал восемь лет матери, которая довела до самоубийства 14-летнего сына

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд приговорил к восьми годам и одному месяцу лишения свободы 32-летнюю уроженку Узбекистана, нелегально проживающую в России, за физическое и моральное насилие по отношению к 14-летнему сыну, которое привело его к суициду. Об этом в понедельник, 27 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Женщина признана виновной по статье 110 («Доведение до самоубийства путем угроз, жестокого обращения и систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего») и 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ. Она будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

По данным ведомства, с 2019 года мать регулярно употребляла алкоголь в присутствии мальчика, била и унижала его. Кроме того, она не исполняла свои родительские обязанности: подросток был лишен полноценного питания, сна, нормальной одежды, не имел возможности получать медицинскую помощь, он также был лишен культурных мероприятий и отдыха.

25 июня 2021 года в городе Колпино пьяная женщина избивала и нецензурно оскорбляла сына, в результате чего подросток совершил самоубийство.

Отмечается, что постоянного жилья у семьи не было, фигурантка дела снимала квартиры.

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Екатерина Власова
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