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Названы неочевидные правила чистки матраса

CNet: американские здравоохранители советуют пылесосить матрас раз в полгода

Фото: Shutterstock

Представители Американского совета по науке и здравоохранению назвали неочевидные правила чистки матраса, которую нужно проводить регулярно, чтобы избавиться от пылевых клещей. Советы американских здравоохранителей приводит CNet.

Эксперты напоминают, что человек сбрасывает около полутора граммов кожи каждый день, что способно прокормить около миллиона пылевых клещей, которые могут вызвать серьезную аллергическую реакцию. Они советуют чистить матрасы — пылесосить и отмывать от пятен — хотя бы раз в полгода.

Прежде всего специалисты рекомендуют снять и отправить в стирку наволочки и простыни. После снятия простыни матрас нужно тщательно пропылесосить, чтобы избавить от насекомых, их продуктов жизнедеятельности и фрагментов кожи, особенное внимание уделив швам.

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После этого, рассказывают эксперты, необходимо опрыскать пятна на матрасе смесью одной чайной ложки жидкости для мытья посуды и кружки теплой воды. Подождав несколько минут, нужно оттереть пятно влажным полотенцем. В конце, заключают здравоохранители, можно посыпать матрас небольшим количеством соды, дать ему высохнуть и снова пропылесосить.

Ранее эксперты перечислили места в доме, в которых реже всего убираются. О том, до каких самых тайных уголков не добираются хозяйки и хозяева, рассказало издание The Sun со ссылкой на видео в TikTok с секретами наведения чистоты.

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Александра Лисица
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