Жена подговорила любовника убить ее мужа и получила пожизненный срок

Подговорившая любовника убить ее мужа жительница Далласа получила пожизненный срок

Суд в США приговорил к пожизненному сроку жительницу Далласа, штат Техас, которая подговорила любовника убить ее мужа и попыталась заработать на его смерти. Об этом сообщает True Crime Daily.

Технический директор авиакомпании American Airlines Джейми Фейт был убит семью выстрелами у порога своего дома 9 октября 2020 года. Жена погибшего, Дженнифер Фейт, выгуливала собаку в момент нападения и ничего не видела. Через месяц после смерти мужа она обратилась с иском в страховую компанию с просьбой взыскать с American Airlines 629 тысяч долларов (около 33,8 миллиона рублей), которые якобы причитались покойному. Следователям показалось это подозрительным, и они вызвали Фейт на допрос.

Перед визитом в прокуратуру женщина написала некоему Даррину Лопесу, который получил черепно-мозговую травму во время войны в Ираке и являлся инвалидом. «Не пиши мне в понедельник. В воскресенье вечером я удалю все переписки и сброшу телефон до заводских настроек», — говорилось в сообщении, на которое Лопес ответил: «Хорошо, это отличная идея. Крепко обнимаю».

В ходе следствия выяснилось, что Фейт и Лопес состояли в романтических отношениях уже семь месяцев к моменту убийства. 11 января 2021 года полиция арестовала Лопеса по обвинению в убийстве. Он не признал себя виновным, однако в феврале Фейт через третье лицо передала ему записку в тюрьму, в котором говорила, что «всегда будет с ним несмотря ни на что», а также предупредила, что нужно быть осторожными, потому что каждое сообщение отслеживается.

После этого Фейт обвинили в препятствование правосудию, а в сентябре 2021-го, — в совершении убийства по найму. Женщина пошла на сделку со следствием и показала, что использовала поддельные электронные адреса, притворяясь то своим мужем, то одной из подруг, и пересылала Лопесу подложные сообщения от них. Письма постепенно убедили Лопеса в том, что супруг «физически и сексуально издевается над ней». А потом подговорила возлюбленного на убийство. Фейт призналась, что на самом деле издевательств не было.

21 июня 2022 года суд приговорил Дженнифер Фейт к пожизненному заключению. Она также должна будет выплатить более 250 тысяч долларов (13,4 миллиона рублей) штрафа.

Ранее сообщалось, что в Великобритании мужчина убил жену и на 37 лет спрятал ее тело в канализации. На преступление он пошел ради отношений с любовницей.

Что делать?



