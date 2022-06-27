В Москве задержан надругавшийся над 18-летней россиянкой мигрант

На северо-востоке Москвы задержан надругавшийся над 18-летней девушкой мигрант-насильник

В Северо-восточном округе Москвы задержан 30-летний мигрант из Узбекистана, надругавшийся над 18-летней девушкой. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщает столичное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, насильник напал на свою жертву в лесопарковой зоне вблизи улицы Вильгельма Пика и, совершив в отношении нее иные действия сексуального характера, сбежал. Сыщикам удалось задержать злоумышленника в короткий срок. В ходе допроса задержанный полностью признал вину.

СКР возбудил дело по статье 132 (Иные действия сексуального характера) УК РФ. «Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Останкинским районным судом города Москвы об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает СКР.

24 июня сообщалось, что в Петербурге таксист-мигрант ночью изнасиловал 30-летнюю женщину в салоне автомобиля.