В Финляндию запретили ввозить водку из России

Таможенная служба Финляндии сообщила о запрете на ввоз крепкого алкоголя из России

Финляндия запретила ввоз в страну крепкого алкоголя из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление таможенной службы страны местному телеканалу.

По уточнению старшего инспектора таможни Яркко Кескинена, санкции касаются таких напитков, как водка, джин, виски и ликеры, а пиво, сидр и вино под запрет не попадают. Кексинен отметил, что продукцию нельзя ввозить не только для перепродажи, но и в частном порядке, в том числе и из магазинов duty free на границе Финляндии и России.

С 10 июля алкоголь — включая и крепкие напитки до 80 градусов, и пиво и вино — нельзя будет ввозить также в Эстонию. Запрет касается частных лиц. Помимо напитков он касается мебели и удобрений, древесины и изделий из дерева.

Финляндия ранее в июне также запретила физическим лицам ввоз нефтепродуктов из России в канистрах и других емкостях. Таможня тогда объяснила, что решение связано с европейскими санкциями, введенными в начале месяца.