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Подсчитана разница в зарплатах мужчин и женщин в России

ВШЭ: разрыв в зарплатах между женщинами и мужчинами в России может достигать почти 70%

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Разница в оплате труда мужчин и женщин в России в среднем составляет 37,3 процента, но может достигать почти 70 процентов. Разрыв в заработках подсчитали ученые «Высшей школы экономики» (ВШЭ) в исследовании «Метаанализ гендерного разрыва в оплате труда в России».

Гендерный разрыв варьируется в диапазоне от 5,3 до 69,9 процента. Среди главных причин неравенства — «зарплатный штраф» за материнство, доминирование мужчин в крупных компаниях, а также то, что мужчины более склонны к риску и конкуренции.

К неравенству также приводит «отраслевая и профессиональная сегрегация», хотя в последние годы, по мнению экспертов, ситуация меняется в лучшую сторону из-за всплеска IT-технологий и сферы обслуживания.

Среднемесячный доход россиян в прошлом году составил 40 тысяч рублей. При этом 20 процентов малообеспеченных граждан получали в среднем 10,8 тысячи рублей в месяц, а 20 процентов наиболее обеспеченных — 93,5 тысячи рублей.

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Платон Щукин
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