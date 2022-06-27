Двухлетний россиянин погиб из-за взорвавшегося телевизора

В Перми двухлетний мальчик погиб из-за взорвавшегося в комнате телевизора

В Перми двухлетний мальчик погиб из-за взорвавшегося в комнате телевизора, еще одного ребенка доставили в больницу. Об этом сообщает KP.RU.

По информации издания, все произошло в квартире пятиэтажного дома на улице Щербакова в Орджоникидзевском районе. Прибывшие по вызову сотрудники экстренных служб сумели ликвидировать возгорание на площади 0,5 квадратных метров до прибытия пожарных.

По одной из версии к трагедии могло привести короткое замыкание. По словам медиков, состояние пострадавшего пятилетнего мальчика сейчас оценивается как средней степени тяжести.

Сотрудники полиции организовали проверку.

Ранее в Тюмени трехлетний мальчик умер из-за упавшего на него телевизора. Мать ребенка отлучилась по делам и оставила сына одного дома, в это время на него упал телевизор. Вернувшись домой, женщина пыталась самостоятельно реанимировать сына и вызвала скорую помощь. Однако медики не смогли спасти ребенка.