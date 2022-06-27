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Вашингтон усложнит России продажу ряда товаров в США

Президент США Байден объявил о повышении пошлин на импорт ряда товаров из России

Фото: Lukas Barth / AP

США повышают пошлины на импорт ряда товаров из России, объявил президент страны Джо Байден. Его заявление о мерах, которые должны усложнить продажу соответствующей продукции, опубликованы на сайте Белого дома.

В документе указывается, что ранее Вашингтон запретил поставки таких товаров, как нефть, нефтпродукты, а также закупки рыбы, морепродуктов, алкогольных напитков. Теперь же в США заключили, что целесообразно повысить ставки пошлин на некоторые другие товары, импорт которых под эмбарго не попал. Речь идет об уровне пошлин в 35 процентов, решение в документе названо соответствующим внешнеполитическим интересам Вашингтона.

Ранее 27 июня Белый дом уже анонсировал, что повышение пошлин должно коснуться более чем 570 групп российских товаров на сумму около 2,3 миллиарда долларов для России.

«Эти меры ограничат способность России получать экономическую выгоду от продаж на американский рынок и будут тщательно выверены таким образом, чтобы наложить издержки на Россию при минимизации затрат для американских потребителей», — говорилось в публикации.

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Платон Щукин
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