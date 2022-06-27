Власти предупредили о возможном затоплении Симферополя

Глава Крыма Аксенов сообщил о возможной угрозе подтопления ряда территорий Симферополя

Глава Крыма Сергей Аксенов предупредил жителей Симферополя о возможном подтоплении. Об этом он написал в своем Telegram-канале в понедельник, 27 июня.

«Сегодня провел рабочее совещание, на котором обсудили возможность минимизации рисков, вызванных подъемом уровня воды в водохранилищах из-за осадков в горах. В первую очередь речь идет о Симферопольском водохранилище», — сообщил он.

Фактическое поступление воды превышает объем сброса, она накапливается и дополнительного сброса воды избежать не удается, пояснил Аксенов. По этой причине есть угроза подтопления территорий от улицы КИМ до поселка Комсомольское в Симферополе и в Симферопольском районе. Сейчас специалисты совершают адресный обход домов, чтобы оповестить всех местных жителей.

Глава Крыма призвал местное население убрать транспорт, ценные вещи и документы в безопасное место.

Ранее 27 июня в Симферополе и Симферопольском районе из-за последствий непогоды был введен режим ЧС.