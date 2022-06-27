Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Власти предупредили о возможном затоплении Симферополя

Глава Крыма Аксенов сообщил о возможной угрозе подтопления ряда территорий Симферополя

Фото: Telegram-канал «Аксёнов Z 82»

Глава Крыма Сергей Аксенов предупредил жителей Симферополя о возможном подтоплении. Об этом он написал в своем Telegram-канале в понедельник, 27 июня.

«Сегодня провел рабочее совещание, на котором обсудили возможность минимизации рисков, вызванных подъемом уровня воды в водохранилищах из-за осадков в горах. В первую очередь речь идет о Симферопольском водохранилище», — сообщил он.

Фактическое поступление воды превышает объем сброса, она накапливается и дополнительного сброса воды избежать не удается, пояснил Аксенов. По этой причине есть угроза подтопления территорий от улицы КИМ до поселка Комсомольское в Симферополе и в Симферопольском районе. Сейчас специалисты совершают адресный обход домов, чтобы оповестить всех местных жителей.

Глава Крыма призвал местное население убрать транспорт, ценные вещи и документы в безопасное место.

Ранее 27 июня в Симферополе и Симферопольском районе из-за последствий непогоды был введен режим ЧС.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Зеленский захотел закончить конфликт на Украине до зимы
Разработан способ выращивания растений без солнечного света
Россиян охватила ностальгия
Власти предупредили о возможном затоплении Симферополя
Украина назвала условия для попадания в «белый список» российских артистов
Грузия отказалась пропускать российскую нефть
США и Великобританию упрекнули в подготовке третьей мировой войны
Секс-символ советского кино рассказала о жизни после инсульта
Гособвинение потребовало пожизненного заключения для убивших девочку в Костроме
Зеленский выступил против затягивания конфликта на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.